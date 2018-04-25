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TOP,Здравоохранение,Сегодня в мире

ВОЗ дала рекомендации по защите от нового вируса

  • Фото BFL/Андрюс Уфартас

Во Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации, как защититься от коронавируса. Памятка размещена на странице ВОЗ в Twitter.

Так, рекомендуется мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе; прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем; избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа.

Также ВОЗ советует термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу; избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

По последним данным, от нового типа пневмонии, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, в Китае погибли уже 17 человек. Количество инфицированных увеличилось до 444.

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Белорусские пограничники усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска,а также проводится тепловизионный контроль пассажиров, прибывающих из значительных транспортных узлов. Это те аэропорты, которые признаны крупными пересадочными пунктами, например, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж и другие. В России и в Мексике заявляют, что госпитализированы приезжие из Китая с подозрением на вирус. Китай закрыл границу.

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