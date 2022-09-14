ВОЗ и ЕС сочли вирус оспы обезьян глобальной трансграничной угрозой

«Этот зоонозный вирус, который ранее был связан только с ограниченным распространением от человека к человеку в неэндемичных странах, теперь представляет собой глобальную трансграничную санитарную угрозу в Европе и чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба», — подчеркивается в документе.

В заявлении сообщается, что с начала мая 2022 года в европейском регионе ВОЗ зарегистрировано более 23 тыс. случаев оспы обезьян, из которых более 18 тыс. приходится на ЕС и Европейскую экономическую зону.

«Скоординированные и совместные усилия по реагированию наших европейских национальных и региональных учреждений здравоохранения и властей были очень важными, и теперь мы наблюдаем снижение числа случаев заболевания за последние недели. Мы считаем, что способ предотвратить превращение болезни в эндемическую в нашем регионе – это сначала борьба со вспышками, а затем работа над устойчивым устранением оспы обезьян в Европе, что означает отсутствие устойчивой передачи от человека к человеку», — объясняют Клюге и Кириакидис.

Они пообещали, что Европейская комиссия и ВОЗ продолжат совместную работу, консультируясь с государствами-членами с целью «определить совместные сроки, критерии и индикаторы для предотвращения того, чтобы болезнь стала эндемичной в Европе».