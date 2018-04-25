ВОЗ: карантин неспособен остановить коронавирус

Введенные странами карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, пишет РБК-Украина.

Еще глава ВОЗ утверждает, что одним из основных инструментов для борьбы с распространением вируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов. «Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус», — заявил Гебреисус.

Также он отметил важную роль мобильных приложений, которые помогают отслеживать потенциальных зараженных. При этом глава организации подчеркнул, что ничто не заменит обученных работников, которые «ходят от двери к двери» в поисках зараженных и контактных лиц, чтобы разорвать цепи передачи вируса.

«Отслеживание контактов необходимо для каждой страны, в любой ситуации. Это может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры — в дальнейшее распространение в обществе», — резюмировал глава ВОЗ.

Напомним, недавно глава ВОЗ сообщил, что во многих странах мира борьба с COVID-19 была организована неправильно.