ВОЗ: ношение масок скоро станет новой нормой

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BBC со ссылкой на заявление представителя ВОЗ Дэвида Набарро сообщает, что вскоре повсеместное ношение масок станет нормой.

Точнее, представитель ВОЗ по вопросам пандемии полагает, что нормой будет какая-то форма защиты лица — будь то маски или другие средства защиты. Ношение масок будет обязательным, пока не появится вакцина от COVID-19.

Учёные не знают, когда это случится, как не знают точно, выработается ли иммунитет к коронавирусу у тех, кто им уже переболел. Одно известно точно — «этот вирус не исчезнет».