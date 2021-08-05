ВОЗ: отсутствие прививки от COVID-19 не должно быть препятствием для посещения школ

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Школы должны оставаться открытыми, а отсутствие прививки от коронавируса не должно становиться препятствием для посещения учебных заведений. Об этом заявила в среду руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен, сообщает ТАСС.

«Школы должны оставаться открытыми, — отметила она. — Никаких требований по тому, чтобы допускать на занятия только тех детей, которые были вакцинированы, вводиться не должно. Отсутствие прививки не должно быть барьером для посещения школ».

Одновременно эксперт призвала при вакцинации отдавать приоритет наиболее уязвимым группам населения, в том числе пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и медицинскими работниками. «Что касается подростков, у этой группы, как правило, заболевание не протекает в тяжелой форме, — подчеркнула О’Брайен. — Однако подростки с хроническими заболеваниями должны включаться в приоритетные группы».