ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом Омикрон

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса Омикрон, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает РИА.ru.

В ВОЗ отметили, что более подробная информация будет доступна «в ближайшие дни и недели».

В организации подтвердили, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.

Ранее ВОЗ подчеркнула, что Омикрон недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта Дельта. При этом в ВОЗ напомнили, что вакцины имеют решающее значения для снижения смертности и тяжести переносимой болезни.

В конце ноября специалисты сообщили о выявлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529. ВОЗ на чрезвычайном заседании в пятницу признала новую мутацию, названную Омикрон, «вызывающей озабоченность». Израиль, ЕС и ряд других стран ввели запрет на въезд из части африканских государств.

По информации зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Австралии и ряде стран Европы. Все указанные случаи являются завозными.