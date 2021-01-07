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ВОЗ: разработанные вакцины эффективны от новых штаммов коронавируса

Фото sputnikvaccine.com

Лабораторные исследования говорят о том, что уже разработанные вакцины против COVID-19 эффективны и для защиты от новых штаммов коронавируса, обнаруженных, в частности, в Великобритании и ЮАР. Об этом заявил 6 января в ходе сессии вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает ТАСС.

«Нет абсолютно никаких указаний на то, что разработанные на настоящий момент вакцины не будут действенны в отношении этих разновидностей коронавируса», — сказал Майкл Райан. По его словам, сейчас в лабораториях проводятся соответствующие исследования, и на настоящий момент данные говорят о том, что эти вакцины по-прежнему эффективны.

Как пояснил эксперт, различные разновидности инфекции были выявлены уже в феврале-марте 2020 года. Обнаруженные к настоящему времени штаммы не имеют фундаментальных отличий от тех, что циркулировали прежде. Таким образом, по-прежнему актуальны рекомендованные ранее меры по предотвращению распространения инфекции: соблюдение физической дистанции, проветривание помещений, ношение маски, уменьшение числа контактов, а также времени, проводимого среди людей.

В середине декабря британские ученые сообщили об обнаружении мутировавшего варианта коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.

Власти ЮАР 21 декабря заявили, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутировавшим коронавирусом. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. Местные ученые утверждают, что новый штамм поражает в основном молодых людей.

belta.by

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