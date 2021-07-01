ВОЗ рекомендовала прививаться от коронавируса двумя дозами одной вакцины

«Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно», — подчеркнула она. «Исследования продолжаются, и мы ожидаем получить данные на этот счет в ближайшие месяцы», — продолжила руководитель департамента ВОЗ. «На настоящий же момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз», — констатировала она.

На вопрос о длительности действия защиты от коронавируса при вакцинации О’Брайен не дала прямого ответа, отметив, что «идут исследования» в этой сфере. Она напомнила, что вакцины от COVID-19 были разработаны лишь «около года назад», поэтому «требуется время, чтобы провести мониторинг» и среди прочего выяснить, как долго сохраняются антитела.