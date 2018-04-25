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ВОЗ решила прекратить испытания трех препаратов против COVID-19

Nuotrauka pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19. Предварительные испытания показали, что эти препараты не снижают или практически не снижают смертность среди пациентов с коронавирусом, передает «Интерфакс».

ВОЗ подчеркивает, что решение о приостановке тестов касается только международной программы Solidarity и не исключает оценки действенности препаратов при лечении пациентов, которые не были госпитализированы, а также в качестве профилактики COVID-19.

В конце мая ВОЗ на короткое время приостанавливала испытания гидроксихлорохина после публикации исследования медицинским изданием The Lancet. Тогда в организации решили дождаться данных о безопасности использования препарата при лечении COVID-19. 3 июня испытания были возобновлены.

О применении гидроксихлорохина против COVID-19 говорил в конце марта президент США Дональд Трамп, его начали испытывать в США для борьбы с коронавирусом. Препарат попал и в перечень рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19, составленный российским Минздравом.

NEWSru.com

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