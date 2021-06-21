ВОЗ: штамм коронавируса Дельта становится доминантным

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Новый вариант коронавируса Дельта, впервые обнаруженный в Индии, становится доминантным по всему миру. Об этом сказала на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Это вариант становится доминантным по всему миру в связи с тем, что легче передается от человека к человеку», – отметила она.