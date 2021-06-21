ВОЗ: штамм коронавируса Дельта становится доминантным

Новый вариант коронавируса Дельта, впервые обнаруженный в Индии, становится доминантным по всему миру. Об этом сказала на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
«Это вариант становится доминантным по всему миру в связи с тем, что легче передается от человека к человеку», – отметила она.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса Дельта изменил привычную картину заболевания и часто имеет симптомы, больше похожие на обычную простуду.
Также ученые выяснили, что «усилило» индийский штамм коронавируса. Дельта отличается от других разновидностей коронавируса набором из нескольких мутаций.korrespondent.net