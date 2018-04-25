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ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

Photo by focusonmore.com on Foter.com / CC BY

Несмотря на хорошие результаты испытаний, использование вакцины от коронавируса начнется не раньше 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС.

По словам Майкла Райана, некоторые потенциальные препараты достигли третьей фазы испытаний, которая предполагает тестирование на людях. Все они демонстрируют хорошие результаты. «Но надо обеспечить безопасность и эффективность вакцин. Это займет некоторое время», — отметил эксперт. Он подчеркнул необходимость доступа к вакцинации для всех людей независимо от уровня дохода.

По последним данным ВОЗ, в мире COVID-19 заразились более 14,9 млн человек, умерли свыше 616 тыс.

belta.by

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