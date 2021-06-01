ВОЗ ввела новые названия для штаммов COVID-19

Так, «британский» штамм коронавируса B.1.1.7 получил название Альфа, вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, стал Бетой, а бразильский P.1 — Гаммой. Два подвида «индийского» штамма коронавируса — B.1.617.2 и B.1.617.1 — назвали Дельтой и Каппой соответственно.

Отмечается, что новая система названий создана экспертами ВОЗ во избежание дискриминации стран, в которых упомянутые штаммы обнаружили впервые, и для упрощения употребления в речи.

«Они не заменят научных названий, но призваны помочь в общественном обсуждении», — заявила ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове и призвала государства использовать новые обозначения.