ВОЗ заявила о подъеме новой волны COVID-19 в Европе

В европейском регионе наблюдается подъем новой волны коронавируса, которая вызвана распространением мутаций штамма омикрон. Об этом сообщил руководитель Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщают РИА Новости.
По его словам, в настоящее время наиболее распространены в Европе подвиды омикрона — BA.2 и BA.5. Они демонстрируют высокую степень контагиозности, если сравнивать с теми штаммами, которые циркулировали в прошлом.
Клюге отметил, что за прошедшие полтора месяца количество новых случаев заражения в странах Европы выросло в три раза. При этом на прошлой неделе на европейский регион пришлась почти половина всех новых случаев инфицирования в мире.
Клюге прогнозирует, что коронавирус станет активнее передаваться с наступлением холодов. В связи с этим уже сейчас необходимо увеличить темпы вакцинации, а также принимать санитарные меры — по возможности носить маски и проветривать помещения.
Ранее 13 июля Национальный институт здравоохранения Нидерландов заявил об обнаружении нового подвида штамма коронавируса «омикрон» BA.2.75, получившего название «кентавр». Ранее эта мутация была выявлена в Индии, Германии, Великобритании, США и Канаде.