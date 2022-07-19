ВОЗ заявила о подъеме новой волны COVID-19 в Европе

Клюге отметил, что за прошедшие полтора месяца количество новых случаев заражения в странах Европы выросло в три раза. При этом на прошлой неделе на европейский регион пришлась почти половина всех новых случаев инфицирования в мире.

Клюге прогнозирует, что коронавирус станет активнее передаваться с наступлением холодов. В связи с этим уже сейчас необходимо увеличить темпы вакцинации, а также принимать санитарные меры — по возможности носить маски и проветривать помещения.

Ранее 13 июля Национальный институт здравоохранения Нидерландов заявил об обнаружении нового подвида штамма коронавируса «омикрон» BA.2.75, получившего название «кентавр». Ранее эта мутация была выявлена в Индии, Германии, Великобритании, США и Канаде.