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Возможные допсредства могут быть выделены на амуницию, вооружения, для складов – Анушаускас

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Поскольку в проекте бюджета следующего года рассматривается возможность выделения на оборону до 3% процентов  внутреннего валового продукта (ВВП), министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорит, что эти средства будут направлены на приобретение оружия и боеприпасов.

«Я думаю были бы направлены на наши крупные приобретения оружия и боеприпасов. Вы знаете, все страны стоят в очереди, мы хотим увеличить некоторые закупки, особенно боеприпасы», — сказал в четверг радиостанции LRT Анушаускас.

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Он указал, что часть денег будет направлена ​​на строительство складов, в том числе необходимых для приема немецкой бригады.

На этой неделе правительство пересмотрело проект бюджета и предусмотрело возможность выделения до 3% ВВП на финансирование  обороны с возможностью заимствований, если общий дефицит бюджета не превышает 4,9% годового ВВП.

На оборону до сих пор предусматривалось выделить 2,52% ВВП — согласно текущему прогнозу ВВП, разница между 2,52 и 3% составляет 337,3 млн евро.

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