Возможные допсредства могут быть выделены на амуницию, вооружения, для складов – Анушаускас

Он указал, что часть денег будет направлена ​​на строительство складов, в том числе необходимых для приема немецкой бригады.

На этой неделе правительство пересмотрело проект бюджета и предусмотрело возможность выделения до 3% ВВП на финансирование обороны с возможностью заимствований, если общий дефицит бюджета не превышает 4,9% годового ВВП.

На оборону до сих пор предусматривалось выделить 2,52% ВВП — согласно текущему прогнозу ВВП, разница между 2,52 и 3% составляет 337,3 млн евро.

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