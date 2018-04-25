Возобновлено авиасообщение между Литвой и еще шестью странами

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В среду правительство Литвы решило возобновить регулярные рейсы еще с шестью странами: Кипром, Грецией, Хорватией, Италией, Испанией и Ирландией.

МИД отмечает, что в ведомство обратились авиакомпании Wizz Air, Ryanair и AirBaltic, информировав, что хотят с различной частотой возобновить регулярные рейсы из Литвы, которые были до карантина.

«С 20 июня Кипр открывается для поездок литовских граждан без ограничений – в Ларнаку из Вильнюса будет летать Wizz Air, на Пафос из Каунаса будет летать Ryanair. С 15 июня Греция также открывает авиасообщение, граждане Литвы с 1 июля смогут путешествовать в Афины и на греческий острова без ограничений», – отметил на совещании глава МИД Линас Линкявичюс.

Перевозчики, которые желают осуществлять регулярные рейсы, за три дня до их начала должны представить расписание полетов Администрации безопасности на транспорте Литвы, отмечает Кабмин.

Правительство одобрило возобновление регулярных рейсов со странами Европейского экономического пространства, Швейцарией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, если в государствах, из которых осуществляются рейсы, за последние 14 календарных дней уровень заболевания коронавирусом не превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Список таких государств каждый понедельник будет публиковать глава Оперативного центра по экстремальным ситуациям госуровня.

С этого понедельника МИД отменил строгое предупреждение не ездить в Испанию и на Мальту, однако специфические предупреждения остаются. Также остается предупреждение не ездить в Соединенное Королевство, Швецию, Португалию.

На минувшей неделе правительство разрешило возобновить рейсы из Литвы во Францию, Данию и Финляндию. Ранее возобновилось регулярное авиасообщение с Германией, Нидерландами и Норвегией.