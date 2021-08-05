Возобновляется укладка колючей проволоки на границе с Беларусью

В четверг возобновляется укладка колючей проволоки, так называемой концертины, на границе с Беларусью.

Министр внутренних дел Агне Билотайте говорит, что сейчас проволоки хватит, чтобы уложить на участке протяженностью 20 км.

«Сейчас у нас около 140 км колючей, режущей проволоки или концертины. Поскольку принято решение укладывать ее не в два этажа, как это делалось, а в шесть полос, в таком случае концертины у нас реально 20 км», – сказала министр журналистам в четверг.

По ее словам, проволоку укладывают военные, планируется привлечь дорожников, а также бригады из частного сектора.

Как говорит министр, через месяц ожидается получение дополнительных 100 км концертины из Эстонии, еще столько же Литва должна получить из Украины.

«Мы надеемся, что в ближайшее время у нас будет и та большая закупка, которая охватывает приобретение остальной части концертины, а также детали монтажа и сами монтажные работы», – сказала она журналистам.

Ранее сообщалось, что пока использовано около 5 км концертины, однако она укладывается в несколько слоев, так что на границе в районе Друскининкай ею покрыт участок примерно 1,5 км.

А. Билотайте в четверг отказалась назвать, какова протяженность участка границы, уже покрытого колючей проволокой, сославшись на то, что «недружественный сосед» может использовать эту информацию против Литвы.

Фото vrm.lt

Пресс-атташе главнокомандующего армией Рута Монтвилайте сказала BNS, что пока трудно сказать, какова будет протяженность колючего заграждения из имеющихся на сегодняшний день материалов, потому что это зависит от разных факторов.

«Первоначальная оценка — около 20 км. Будет возводиться забор типа 3/2/1 (внизу три мотка проволоки, на них два мотка, на самом верху — один), и получается форма конуса», – добавила она.

Министр А. Билотайте ранее на этой неделе говорила, что такое заграждение из колючей формулы, выстроенное в форме пирамиды, будет намного эффективнее. До этого концертину укладывали в два ряда.

Укладка колючей проволоки на какое-то время была приостановлена из-за конкурсных закупок, а также из-за того, что для укладки полученной из Эстонии проволоки не хватало некоторых элементов.