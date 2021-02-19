Возвращаться, уезжать или оставаться?

Служба занятости отмечает, что 12,4% респондентов не только думают, но и очень хотят вернуться. Вернуться их больше всего мотивировала бы хорошая зарплата, гарантирующая финансовую стабильность (60,7%). 40,5% указали влияние семьи, друзей и близких, 28,4% – возможность выполнять любимую работу, 26% – культурные и политические перемены в Литве.

Подробный анализ показал, что больше всего вернуться хотят не женщины, а мужчины, чаще – старшего возраста (от 55 лет). В основном это бездетные люди, которые живут за границей меньше двух лет. Большая их часть — наемные работники или безработные в Дании, Исландии, Великобритании и Норвегии.

Отвечая на вопрос о причинах нежелания вернуться в Литву, чаще всего упоминались худшие условия жизни в Литве (23,6%). На втором месте — семья, созданная за рубежом, забота о детях (19,5%). На третьем — низкие зарплаты в Литве и ограниченные возможности карьерного роста (17,1%).

Опрос выявил основные потребности жителей Литвы, живущих за границей, в случае их возврата на родину. Анализируя возможные территории проживания, было отмечено, что большая часть респондентов (26,3%) хотели бы жить в больших городах. 20,8 % респондентов предпочли бы жить в регионах, 15,9% — в сельской местности. Еще 11 % респондентов указали, что место проживания для них не важно, а 8% — не определились.

Как отмечает Служба занятости, в настоящее время большинство вакансий на рынке труда зарегистрировано в самоуправлениях крупных городов Литвы (Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Панявежис и Алитус). В регионах возможности трудоустройства несколько ниже.

«Что касается пожеланий этих людей к месту работы, то 41,1% не выдвигает никаких требований, поскольку главное для них — финансовая стабильность, хорошая зарплата. 27,5% респондентов, вернувшись, хотели бы заняться своим бизнесом, 17,1% – работать в международной компании. Всего 4,3% согласны работать в маленькой или средней компании и только 1,6% – в крупной литовской компании», – сказано в пресс-релизе Службы занятости. Больше всего – 46% участников опроса — указали, что хотели бы получать в Литве 1201-2000 евро в месяц. 11% рассчитывают на зарплату 2001–3000, а 11% надеются на зарплату больше 3000 евро. 15% участников опроса хотели бы получать 1000–1200 евро, а 3% — 1000 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ