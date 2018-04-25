Возврат средств за турпутевки

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Средства за не состоявшиеся из-за коронавируса туристические поездки турагентства смогут возвращать клиентам в течение более длительного времени – 90 дней, а не в течение двух недель.

Однако такое исключение будет действовать только в случаях войны, чрезвычайного положения, мобилизации, карантина либо если гражданам Литвы будет запрещено выезжать из страны или иностранцам прибывать в Литву.

За такую поправку к Гражданскому кодексу проголосовал 61 член Сейма, против были 11, воздержались 32.

Согласно действовавшему ранее положению Гражданского кодекса, средства за отозванные поездки должны были возвращаться в течение 14 дней.

Министерство юстиции уже предупредило, что такая поправка нарушит регламент Евросоюза, в котором содержится требование рассчитываться за поездки в течение двух недель, однако инициаторы поправок отмечают, что некоторые страны уже установили более продолжительные сроки возврата, не боясь санкций Брюсселя, поскольку это единственный способ спасти туристические компании.

По данным Государственной службы защиты прав потребителей, в Литве действуют 252 туроператора, из них 116 занимаются выездным туризмом, 40 — местным, а 96 – въездным.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ