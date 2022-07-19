Всемирный банк и МВФ призвали страны снять торговые ограничения

Пандемия коронавируса, сбои в цепочках поставок и война в Украине серьезно нарушили работу рынков продовольствия, топлива и удобрений, говорится в совместном заявлении глав международных организаций, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Специалисты призвали принять ряд мер для снижения экономических рисков, в частности снять торговые ограничения, которые, по мнению авторов, ведут к росту цен.
По данным Всемирной продовольственной программы, к июню количество людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, достигло 345 млн в 82 странах, сказано в документе. Около 25 стран ввели экспортные ограничения на продовольствие, которые затронули более 8 процентов торговли продуктами питания в мире, а цены на удобрения за последний год выросли вдвое.
Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации главы международных организаций предлагают принять следующие меры:
- оказать немедленную поддержку уязвимым слоям населения;
- содействовать торговле и международным поставкам продовольствия;
- увеличить производство;
- инвестировать в климатоустойчивое сельское хозяйство.
Авторы заявления отмечают, что экономический кризис 2008 года научил мир тому, что введение глобальных торговых ограничений напрямую ведет к росту цен на продовольствие.
«Снятие экспортных ограничений и внедрение более гибких методов инспекции и лицензирования помогут свести к минимуму перебои с поставками и снизить цены»,- считают специалисты.
Заявление подписали глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй, глава МВФ Кристалина Георгиева, исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли и глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.korrespondent.net