Всемирный банк и МВФ призвали страны снять торговые ограничения

По данным Всемирной продовольственной программы, к июню количество людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, достигло 345 млн в 82 странах, сказано в документе. Около 25 стран ввели экспортные ограничения на продовольствие, которые затронули более 8 процентов торговли продуктами питания в мире, а цены на удобрения за последний год выросли вдвое.

Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации главы международных организаций предлагают принять следующие меры:

оказать немедленную поддержку уязвимым слоям населения;

содействовать торговле и международным поставкам продовольствия;

увеличить производство;

инвестировать в климатоустойчивое сельское хозяйство.

Авторы заявления отмечают, что экономический кризис 2008 года научил мир тому, что введение глобальных торговых ограничений напрямую ведет к росту цен на продовольствие.

«Снятие экспортных ограничений и внедрение более гибких методов инспекции и лицензирования помогут свести к минимуму перебои с поставками и снизить цены»,- считают специалисты.

Заявление подписали глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй, глава МВФ Кристалина Георгиева, исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли и глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.