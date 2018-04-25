Всемирный банк прогнозирует новый финансовый кризис

Всемирный банк прогнозирует начало нового глобального финансового кризиса, сообщает РИА Новости.

Проанализировав текущие экономические тенденции в нескольких десятках государств, аналитики банка пришли к выводу, что новый кризис не будет похож на все предыдущие и превзойдет их по последствиям.

Главную проблему Всемирный банк видит в стремительном росте долговой нагрузки во всем мире как в частном, так и в государственном секторе. Объем мирового долга уже достиг $246 трлн. Это абсолютный рекорд, более чем в три раза превышающий глобальный ВВП — стоимость всех продуктов и услуг на планете.

Особые опасения вызывают непогашенные обязательства развивающихся стран. Соотношение их долга и ВВП за период с 2010 по 2018 год выросло более чем наполовину — до 168%. Эти темпы гораздо быстрее, чем, например, во время латиноамериканского кризиса.