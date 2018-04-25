Вторая по величине авиакомпания Италии прекратила деятельность

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Как пишет «Интерфакс», вторая по величине авиакомпания Италии Air Italy сообщила о прекращении своей деятельности.

Все рейсы перевозчика с 26 февраля будут отменены, а перелёты в период 11 — 25 февраля будут выполнены другими авиакомпаниями без изменения даты и времени. Пострадавшим пассажирам обещают вернуть деньги за билеты в полном объёме.

Напомним, Air Italy — частный итальянский авиаперевозчик, базирующийся в аэропорту Милана Мальпенса, вторая по величине авиакомпания страны после Alitalia и 38-я по величине в Европе. Она является дочерним предприятием холдинга AQA, которым владеют Alisarda и Qatar Airways.