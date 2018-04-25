default image
А.Вярига: коронавирус может добраться и до Литвы

Подробнее...
default image
Столтенберг: НАТО намерена избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией

Подробнее...
default image
Повышены выплаты учителям литовского языка в Беларуси, Польше и Калининграде

Подробнее...
default image
Украина и Евросоюз обновят соглашение о зоне свободной торговли

Подробнее...
default image
Накануне Дня восстановления государства на вильнюсской телебашне вывесят огромный флаг

Подробнее...
default image
Прокуроры предъявили подозрения президенту Grigeo Г. Пангонису

Подробнее...
default image
Вторая по величине авиакомпания Италии прекратила деятельность

Подробнее...
default image
Г.Науседа решил не назначать Л.Савицкаса министром экономики

Подробнее...
default image
Выставку да Винчи в Лувре ночью можно посетить бесплатно

Подробнее...
default image
Grigeo Klaipeda: ответственность за неочищенные сбросы ложится на бывшее руководство

Подробнее...
default image
"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
Украина планирует создать агентство по "преодолению последствий вооруженной агрессии РФ"

Подробнее...
default image
Автомагистраль от Вильнюса до латвийской границе будет названа "Балтийским путем"

Подробнее...
default image
В Беларуси предлагают создать свой аналог Euronews

Подробнее...
default image
Посол США в ближайшие месяцы ожидает решений о сделке по Black Hawk

Подробнее...
default image
Для США важно, чтобы Литва внедряя 5G учитывала угрозы от Китая

Подробнее...
default image
Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении в НАТО

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю

Подробнее...
default image
США надеются поставлять газ Беларуси через Литву

Подробнее...
default image
Президент Латвии призвал урезать программы на русском языке на телеканалах

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Вторая по величине авиакомпания Италии прекратила деятельность

  • Фото pixabay.com

Как пишет «Интерфакс», вторая по величине авиакомпания Италии Air Italy сообщила о прекращении своей деятельности.

Все рейсы перевозчика с 26 февраля будут отменены, а перелёты в период 11 — 25 февраля будут выполнены другими авиакомпаниями без изменения даты и времени. Пострадавшим пассажирам обещают вернуть деньги за билеты в полном объёме.

Напомним, Air Italy — частный итальянский авиаперевозчик, базирующийся в аэропорту Милана Мальпенса, вторая по величине авиакомпания страны после Alitalia и 38-я по величине в Европе. Она является дочерним предприятием холдинга AQA, которым владеют Alisarda и Qatar Airways.

tourister.ru

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600