Выборы в Польше: Анджей Дуда и Рафал Тшасковский прошли во второй тур

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Как следует из экзитполов, во второй тур, который должен состояться в республике 12 июля, проходят действующий польский лидер Анджей Дуда, набравший, по предварительным данным, 45,73% голосов, и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую польскую оппозиционную партию «Гражданская платформа», с 28,51%, сообщает ТАСС.

Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить до 1 июля.

Все будет зависеть от скорости поступления отчетов от региональных избирательных комиссий, в том числе расположенных за границей.

Явка избирателей составила рекордные 62,9%, свидетельствуют данные экзитпола, распространенные Польским телевидением.

В 2010 году на выборах президента Польши явка была 54,94%, а в 2015 году — 48,96%