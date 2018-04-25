Выпускные экзамены в этом году будут сдавать более 28 тыс. учеников

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В этом году выпускные экзамены будут сдавать 28 267 кандидатов. Из них – 26 360 абитуриентов общеобразовательных и профессиональных школ, 632 бывших ученика и 1 275 экстернов.

Как и каждый год, самым популярным остается государственный экзамен по английскому языку, в этом году его будут сдавать 18 653 кандидата. Государственный экзамен по математике будут сдавать 15 965 кандидатов, по истории – 8 462.

Государственный экзамен по биологии выбрали 5 935 кандидатов, по физике – 2 384, по географии – 3 227, по информационным технологиям – 2 579, по русскому языку (иностранному) – 1 794. Меньше всего человек выбрали государственный экзамен по французскому языку – всего 27.

Экзамен по литовскому языку и литературе является обязательным для получения аттестата. Можно выбирать государственный или школьный экзамен. Государственный экзамен выбрали 17 268 кандидатов, школьный – 8,5 тыс.

Основная экзаменационная сессия пройдет с 22 июня по 22 июля, результаты будут объявлены до 5 августа.

Для получения аттестата необходимо сдать два экзамена: обязательный по литовскому языку и еще один на выбор, или подготовить выпускную работу. Всего кандидаты могут выбирать не более 7 экзаменов.

Повторная сессия пройдет с 22 апреля по 14 августа.