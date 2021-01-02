Выручка Ignitis grupе в этом году выросла на 10% и составила 1,09 млрд евро

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За одиннадцать месяцев этого года выручка государственного энергохолдинга Ignitis grupe составила 1 млрд 89,9 млн евро — на 10,1% больше, чем в январе-ноябре прошлого года (989,7 млн евро).

Только ноябрьская выручка составила 122,3 млн евро – на 22,2% больше, чем за тот же период прошлого года (100,1 млн евро), сообщила компания результаты до аудита через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

«Доходы группы росли преимущественно из-за роста прибыли в сетевом сегменте, которые были обусловлены ценой на услуги по передаче энергии, которую составляют передача, распределение и отвечающие общественным интересам услуги», — сообщается в пресс-релизе.

Откорректированная прибыль группы до уплаты процентов, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) за три квартала составила 254,2 млн евро и была на 7% выше, чем в январе-сентябре прошлого года (237,6 млн евро).

Министерству финансов принадлежит 73,08% акций Ignitis grupe, еще 26,92% принадлежит мелким инвесторам. Акции Ignitis grupe котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи.