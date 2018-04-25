Выставку да Винчи в Лувре ночью можно посетить бесплатно

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Как сообщает пресс-служба Лувра (Париж, Франция), на выставку работ Леонардо да Винчи последние три ночи перед закрытием можно будет поспасть бесплатно.

Благодаря такому решению полюбоваться шедеврами великого художника и скульптора смогут дополнительно 30 000 человек.

Экспозиция будет открыта по ночам с пятницы 21 февраля по понедельник 24 февраля. Она закроется в 17:45 в понедельник.

Чтобы попасть на выставку бесплатно, посетители должны заранее забронировать билет на ночные часы — с 21:00 до 8:30 — на сайте музея.