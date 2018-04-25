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Wizz Air прекращает полеты из Вильнюса до конца апреля

Фото LTOU

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продлила приостановку полетов в Вильнюс и обратно до 30 апреля.

«Решение было принято в ответ на распространение пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Все пассажиры будут проинформированы. Если пассажиры купили билеты прямо на сайте компании или через мобильное приложение авиакомпании, 120% уплаченные суммы будут автоматически возвращены на их счета в Wizz Air, и будут действительны в течение 24 месяцев для покупки услуг и продуктов авиакомпании.

Пассажиры, которые бронировали билеты через туристические агентства, в том числе онлайн-туристические агентства, должны связаться с компаниями, у которых они приобрели билеты.

Еще до того, как в Литве вступил в силу карантин, компания сообщила, что с 17 марта прекращает все полеты в и из Литвы. Такое решение было принято, когда правительства закрыли границы, чтобы замедлить распространение коронавируса.

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