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Wizz Air прекращает рейсы из Вильнюса в Афины и Рейкьявик

  • Фото pixabay.com

Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir с конца марта прекращает рейсы из Вильнюса в столицу Исландии Рейкьявик и столицу Греции Афины.

Кроме того, реже будут осуществляться и рейсы в лондонский аэропорт Лутон, подтвердила BNS авиакомпания. 

«Как принято в авиационной практике, частота рейсов меняется с учетом сезонов и привлекательности маршрутов. Стремясь к тому, чтобы самые популярные маршруты были доступны по низким ценам, Wizz Air постоянно следит и анализирует результаты предлагаемых маршрутов», – отметила компания в комментарии BNS.

По ее сообщению все пассажиры, купившие билеты в Рейкьявик и Афины, будут проинформированы, им предложат альтернативы, возврат денег за билеты или возврат 120% суммы на их счета Wizz Air.

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Wizz Air регулярно летала в Афины с марта 2018 года, а в Рейкьявик – с марта 2016 года. 

Компания утверждает, что количество рейсов в лондонский Лутон сократится, однако в конце 2019 года компания предложила рейсы в Саутенд, поэтому общее количество рейсов между Лондоном и Вильнюсе остается таким же, как и в прошлом году.  

Весной этого года Wizz Air откроет авиасообщение между Вильнюсом и Ереваном с Запорожьем, а летом – с Санкт-Петербургом.

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