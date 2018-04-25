Wizz Air прекращает рейсы из Вильнюса в Афины и Рейкьявик

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Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir с конца марта прекращает рейсы из Вильнюса в столицу Исландии Рейкьявик и столицу Греции Афины.

Кроме того, реже будут осуществляться и рейсы в лондонский аэропорт Лутон, подтвердила BNS авиакомпания.

«Как принято в авиационной практике, частота рейсов меняется с учетом сезонов и привлекательности маршрутов. Стремясь к тому, чтобы самые популярные маршруты были доступны по низким ценам, Wizz Air постоянно следит и анализирует результаты предлагаемых маршрутов», – отметила компания в комментарии BNS.

По ее сообщению все пассажиры, купившие билеты в Рейкьявик и Афины, будут проинформированы, им предложат альтернативы, возврат денег за билеты или возврат 120% суммы на их счета Wizz Air.