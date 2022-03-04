Фото BFL/Греты Скарайтене

Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе возвращается в обычный формат и будет проходить в Старом городе, сообщает мэрия столицы Литвы. Мероприятие запланировано на 4-6 марта.

Ярмарка традиционно пройдет на проспекте Гядимино и прилегающих улицах и скверах. Павильоны разместятся и возле Ратуши. На ярмарке можно приобрести изделия традиционных ремесел Литвы, а также свежие фермерские продукты. На всей территории, где будет проходить ярмарка, ограничат движение автомобилей, также временно изменятся маршруты общественного транспорта.

Информация о движении общественного транспорта на интернет- странице www.judu.lt, по телефону +370 5 210 70 50.