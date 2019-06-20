Ю. Борисов зарабатывает на армии и погранведомстве Литвы

🔊 Воспроизвести

Действующее в Каунасском районе Литвы предприятие предпринимателя Юрия Борисова Aviabaltika зарабатывает на заказах пограничного ведомства и Вооруженных сил Литвы, сообщает портал delfi.lt.

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) утверждает, что у нее не было оснований отклонять предложения компании. Армия указывает, что при использовании вертолетов российского производства сложно найти поставщиков для их обслуживания. Со временем намечается купить новые немецкие самолеты.

Согласно данным Службы конкурсных закупок, Aviabaltika обучала пограничников пилотированию вертолетов, а армия обычно покупает у компании ремонтные услуги или запчасти для самолетов и вертолетов.

Как показывают данные портала freedata.lt, более чем за десять лет Aviabaltika выиграла 8 заказов литовской армии и еще 29 заказов Депо по ремонту вооружений и техники Вооруженных сил. Их общая стоимость – 6,86 млн евро.

Кроме того, предприятие получило три заказа СОГГЛ стоимостью 114,2 тыс. евро.

Ю. Борисов – бывший советник отстраненного президента Роландаса Паксаса и один из крупнейших спонсоров его предвыборной кампании.

BNS