Юбилейная сессия Генеральной ассамблеи ООН пройдет в необычном формате

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Пандемия не приведет к отмене юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Делегаты, как и планировали, торжественно отметят день рождения Организации Объединенных Наций, проведут общие дебаты и еще несколько важных встреч высокого уровня. Но формат традиционной осенней Недели высокого уровня в Нью-Йорке будет изменен — лидеры стран в виде исключения в этом году смогут прислать записанные видеовыступления, сообщает Центр новостей ООН.

75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН официально откроется 15 сентября. Ее председателем избран турецкий дипломат, политический деятель Волкан Бозкыр. В первые дни работы новой сессии будут решаться в основном процедурные вопросы, в том числе связанные с распределением пунктов повестки дня по шести основным комитетам ассамблеи.

Ежегодные общие прения — самая важная часть сессии — начнутся 22 сентября. По традиции их открывает Бразилия, за ней выступают США как страна, на территории которой располагается штаб-квартира ООН. Как правило, на эту неделю в Нью-Йорк прилетают главы государств и правительств. 22 июля Генеральная ассамблея приняла решение, в котором государствам в виде исключения предлагается присылать заранее записанные видеовыступления. Эти выступления будут транслироваться в зале заседаний в соответствии со списком выступающих и правилами процедуры. Число делегатов от государств, находящихся непосредственно в зале Генеральной ассамблеи, будет ограничено.

Накануне дебатов, 21 сентября, в таком же формате состоится заседание высокого уровня, посвященное 75-летию Организации Объединенных Наций. Кроме того, в рамках Недели высокого уровня запланированы еще три встречи высокого уровня. 30 сентября пройдет Саммит по биоразнообразию, 1 октября — заседание, посвященное 25-летию Пекинской декларации по защите прав женщин, 2 октября — заседание по вопросам ядерного разоружения.

В одобренном 22 июля документе есть примечание, что решение о возможности предоставить заранее записанные видеовыступления не должно стать прецедентом на будущее и принимается исключительно в связи с угрозами в сфере здравоохранения и ограничениями на поездки, вызванными пандемией.

Генеральная ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств — членов Организации, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным темам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим проблемам принимаются простым большинством.

Генеральная ассамблея — единственный универсальный орган, который несет ответственность за мир и безопасность, развитие, ликвидацию бедности и инфекционных заболеваний, разоружение, обеспечение прав человека и защиту окружающей среды. В 1946 году в состав Генассамблеи входило 51 государство, а сейчас их 193. В конце 1940-х годов ее повестка дня была посвящена главным образом проблемам деколонизации. За 75 лет Генеральная ассамблея значительно расширила круг обсуждаемых вопросов и теперь занимается также проблемами социального и экономического развития, борьбой с терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и ВИЧ/СПИДом, защитой женщин, беженцев и мигрантов, инвалидов, коренных народов и детей, продвижением основных принципов демократии и борьбой с изменением климата.

Из-за введенных в здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке ограничений в связи с необходимостью обеспечить безопасность делегатов и сотрудников в условиях пандемии, Генеральная ассамблея использовала инновационные методы работы, что позволило государствам не откладывать принятие важных решений. Так, например, используется процедура голосования «по умолчанию» — проект резолюции или решения рассылается всем 193 постоянным представителям при ООН, и если ни от кого не поступает возражений, документ считается принятым. Таким образом были уже одобрены десятки резолюций Генеральной ассамблеи, в том числе решение 22 июля.