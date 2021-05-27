Юные футболисты из более чем 200 стран мира приняли участие в отборочных матчах Всемирного онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы»

Открытая жеребьевка Международных сборных Дружбы прошла еще в конце апреля. Мальчики и девочки из более чем 200 стран могли подать заявку или были представлены к участию национальными футбольными академиями.

В текущем году в Чемпионате мира «Футбол для дружбы» в числе других принимают участие международные команды, названные в честь видов исчезающих животных, как «Китайский аллигатор», «Красноногая ворона», «Черная акула», «Широкоплечий носорог», «Манул», «Звездоносый крот», «Лесной филин», «Западный длиннохвостый еж». Данная традиция была запущена в 2018 и призвана привлечь внимание к проблемам защиты окружающей среды и биоразнообразия.

На мероприятиях Международного онлайн-лагеря Юные участники под руководством педагогов и Юных тренеров под девизом «Объединяя друзей – объединяем мир» с большим интересом готовились к Всемирному онлайн-чемпионату «Футбола для дружбы» 2021. С 15 по 23 мая в рамках воркшопов и других форматов онлайн-мероприятий они имели возможность найти новых друзей со всего мира, обменяться мнениями и своим пониманием Девяти ценностей программы – таких как дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Победителем Всемирного онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы» 2020 стала команда «Гранулированная саламандра», в которую вошли юный игроки из Боснии и Герцоговины, Латвии, Казахстана, ОАЭ, России и Турции.

Рохит Пеерис, 12 лет, Юный футболист из Шри-Ланки: «Участвуя во Всемирном онлайн-чемпионате по «Футболу для дружбы» 2021 года и играя в своей замечательной команде, я познакомился с ребятами из 100 стран одновременно. Я горжусь и счастлив, что мне довелось встретить людей одного со мной возраста со всего мира. У меня также была возможность общаться с ними на различных семинарах и занятиях в группах. «Футбол для дружбы» — действительно уникальный проект. Я уже с нетерпением жду того момента, когда он снова снова пройдет офлайн, и я смогу встретить всех своих друзей лично».

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12-14 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и после участия в программе продолжают делиться со своими сверстниками опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен более 60 международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая два Мировых рекорда Гиннеса™ за самую многонациональную футбольную тренировку и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

Официальные интернет-ресурсы программы:

Фото- и видеоматериалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Вебсайт: https://footballforfriendship.com/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол_для_дружбы

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme