За апрель – 837 сообщений о побочных реакциях на вакцины в Литве, большинство — на AstraZeneca

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В апреле в Литве было получено 837 сообщений о побочных реакциях после вакцин от COVID-19, большинство из них – в связи с воздействием вакцины AstraZeneca, сообщила в понедельник Государственная служба контроля над лекарствами Литвы.

«На сегодняшний день жители в Литве прививаются четырьмя имеющимися на рынке вакцинами, именно во время четвертого месяца регистрации были получены 837 сообщений о возможных нежелательных реакциях», – заявил на пресс-конференции начальник службы Гитис Андрулёнис.

Из этих сообщений 218 были связаны с вакциной Pfizer, 58 – с Moderna и 559 – с AstraZeneca.

«Это абсолютно доминирующая вакцина среди сообщений», – сказал Г. Андрулёнис об AstraZeneca.

Он отметил, что это может быть связано с более сильной реакцией, которая проявляется после первой дозы вакцины.

Сообщений о Johnson & Johnson не было получено, в двух сообщениях не была указана вакцина.

В апреле было получено 795 сообщений, которые были квалифицированы как осложнения легкой или средней тяжести и 42 как тяжелые.

«Основные сообщения, которые получила Служба контроля над лекарствами, как и в прошлых месяцах остаются сходными: это боль, отек, покраснение в месте укола, боль в руке, озноб, головная боль, высыпания, жар, и через один-два дня, как и в прежние месяцы, эти легкие реакции проходят», – сказал Г. Андрюленис.

Мужчины попали в четверть полученных сообщений. Возраст сообщавших от 18 до 95 лет.

Было заявлено о нескольких десятках тяжелых реакциях

«Частота тяжелых нежелательных реакций в отношении масштаба вакцинации действительно невелика, и если смотреть по количеству вакцинированных людей, то нельзя выявить явной пропорции тяжелых побочных реакций», – сказала старший советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях ГСКС Ругиле Пильвинене.

В абсолютном количестве, если не учитывать объемов вакцинации, больше всего побочных реакций связывается с вакциной Pfizer.

Среди тяжелых побочных реакций – три сообщения об инсульте, один случай анафилактического шока, сильный жар или рвота, понос, потеря сознания.

Среди неожиданных реакций было онемение лица, языка или конечностей, повышение артериального давления, тахикардия, бессонница, периферийный паралич лица.

Большинство реакций повторялись среди всех вакцин.

Зафиксировано четыре смерти, которые не связываются с вакциной

Также получены четыре сообщения о летальных случаях: два после вакцинации AstraZeneca и по одному после Pfizer и Moderna среди пациентов 55-83 лет, скончались двое мужчин и две женщины.

«Мы не связываем ни одну из упомянутых смертей как непосредственно связанную с вакцинацией, то есть не считаем нежелательным последствием, вызванным вакциной», – сказала Р. Пильвинене.

83-летняя женщина умерла от инсульта, вскоре после прививки, у нее были прочие хронические заболевания. 78-летний клайпедчанин умер на месте вакцинации. По имеющимся данным, он скончался по кардиологическим причинам.

В Вильнюсе 55-летний мужчина скончался на следующий день после вакцины, внезапная смерть застала его на рабочем месте. Нет данных о том, что у него были какие-то побочные реакции после вакцинации.

В Таураге от вызванного COVID-19 воспаления легких скончалась 64-летняя женщина. Не известно, была ли она привита обеими дозами.

«Смерть напрямую не связана с вакцинацией. Просто человек умер от болезни COVID-19, хотя и был вакцинирован», – сказала она.

В целом в Литве за четыре месяца вакцинации получено 2579 сообщений о нежелательных реакциях на вакцины и это составляет 0,27% от общего количества вакцинированных.

Р. Пильвене отметила, что в Литве, по сравнению с другими странами, получается немного сообщений о побочных реакциях.