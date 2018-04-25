За минувшие сутки подтверждено 17 новых случаев коронавируса, общее число – 2137

За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2137, сообщил в пятницу Минздрав.
Сейчас коронавирусом больны 397 человек, 1647 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.
В изоляции находятся 437 человек.
За сутки проверено 3789 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 531 тыс. 518.
Информация ЛК по сообщению BNS