За минувшие сутки в Литве подтверждены 7 случаев коронавируса, общее число – 1825

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За минувшие сутки в Литве были подвержены 7 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 1825, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 200 человек, выздоровело 1536 человек, 66 человек находятся в изоляции.

От коронавируса скончались 78 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 33 завозных случаев.

За сутки проверено 4219 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 432 тыс. 457.