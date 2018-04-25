За последние двое суток в Литве были установлены 229 новых случаев коронавируса

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За последние двое суток (пятницу и субботу) в Литве были установлены 229 новых случаев заражения коронавирусом, что повысило общее число заражений до 5185.

В данный момент в стране фиксируются около 40 активных очагов COVID-19, однако их количество, по словам специалистов, скорее всего, будет расти.

Коронавирус выявлен у двух членов французской делегации, участвовавших в мероприятиях визита президента Эммануэля Макрона в Литве.

Было рекомендована изоляция трем работникам президентской администрации и главе МИД Линасу Линкявичюсу.

Тесты, профилактически взятые у президента Гитанаса Науседы и его супруги, оказались отрицательными.

За воскресенье установлено 100 новых случаев коронавируса, общее число – 5285

За минувшие сутки в Литве было выявлено 100 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний составило 5285, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.

В Литве все еще больны 2675 человек, выздоровело 2497 человек.

COVID-19 уже унес жизни 94 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находится 26 тыс. 162 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 285 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 1916 проб на коронавирус. В целом проведено 801 тыс. 362 теста.