За пост президента Беларуси будут бороться пять кандидатов

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ЦИК зарегистрировал пять кандидатов — Александра Лукашенко и четырех его конкурентов. Еще двоим желающим поучаствовать в выборах отказали в регистрации.

Центральный избирательный комитет Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты — действующего главу государства Александра Лукашенко и еще четырех кандидатов. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает Интерфакс.

Так, среди кандидатов — экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения Говори правду Андрей Дмитриев и жена блогера Сергея Тихановского — Светлана Тихановская.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.