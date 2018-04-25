  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Литва просит продлить срок приема беженцев

Подробнее...
default image
Зеленский: Порошенко ответит за все, что сделал

Подробнее...
default image
В. Ландсбергис: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки

Подробнее...
default image
За провоз в Беларусь "Терафлю" и "Грипекса" грозит до пяти лет

Подробнее...
default image
Европарламент принял резолюцию о фейках и пропаганде

Подробнее...
default image
Р. Кароблис призывает НАТО прислать средства ПВО для защиты международного батальона

Подробнее...
default image
Германия – надежный партнер Литвы в области обороны

Подробнее...
default image
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Подробнее...
default image
Эрдоган пригрозил Европе миллионами беженцев

Подробнее...
default image
IKEA – один из крупнейших лесовладельцев в Литве

Подробнее...
default image
ВМС Литвы будет выбирать судно из семи предложений

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Рост мировой экономики падает - Всемирный банк

Подробнее...
default image
Беспокойное соседство

Подробнее...
default image
Монкявичюс: школы могут нанимать службы безопасности для борьбы с издевательствами и насилием

Подробнее...
default image
На парламентских выборах 2020 года у зарубежных литовцев будет отдельный округ

Подробнее...
default image
В Польше построен самый большой в мире монстр-трак

Подробнее...
default image
Вот и встретились два одиночества

Подробнее...
default image
Лицемерное проявление борьбы с богатством

Подробнее...
default image
Полиция вооружилась новыми радарами

Подробнее...
default image
Столица планирует завершить реституцию земли

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

За провоз в Беларусь «Терафлю» и «Грипекса» грозит до пяти лет

Фото Госпогранкомитета РБ носит иллюстративный характер

Пограничный комитет напоминает о запрете провоза в Беларусь ряда зарубежных лекарств с содержанием психотропных веществ.

В Госпогранкомитете сообщают, что его сотрудники стали чаще находить у людей на границе запрещены в Беларуси лекарства: «Терафлю», «Ксанокс», «Феназепам», «КорвалТаб», «Диазепекс», «Грипекс».

Они содержат в своем составе психотропные вещества альпразопам, феназепам, фенобарбитал, диазепам, псевдоэфедрин.

В большинстве случаев лекарства приобретались гражданами в аптеках стран Европейского союза.

Полный список запрещенных препаратов перечислен в постановлении Министерства здравоохранения от 11 февраля 2015 года №19.

В недавней беседе с «Минск-Новости» Министерство здравоохранения сообщило, что регистрация «Фервекс» закончилась в 2017-м, а «производитель просто ушел с белорусского рынка».

По словам медицинским чиновников, «Колдрекс» в таблетках перестал продаваться в Беларуси еще в 2013-м, в порошке – в начале 2019 года.

«Регистрация «Терафлю» в виде порошка закончилась в августе 2018 года, но лекарство прошло перерегистрацию, теперь она бессрочная. Возможно, к сезону простуд и гриппа препарат появится», – сообщили в Минздраве.

Пограничники напоминают, что за незаконное перемещение подобных веществ через белорусский границу предусмотрена ответственность по ч. 1 статьи 328 Уголовного кодекса. Санкция предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы от двух до пяти лет.

udf.by
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!