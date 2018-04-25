За сутки подтверждено 133 новых случая коронавируса, умер еще один человек

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За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек, установлено 133 новых случая коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 5758, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.

Сейчас коронавирусом в Литве больны 2911 человек, 2722 человека выздоровели.

От COVID-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных.

В изоляции находятся 31 тыс. 943 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 307 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 7499 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 830 тыс. 674 теста.

BNS