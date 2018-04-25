За сутки подтверждено 18 новых случаев коронавируса, общее количество – 2283

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За минувшие сутки в Литве подверждено 18 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2283, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.

В данный момент коронавирусом больны 510 человек, 1679 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве был зарегистрирован 131 завозной случай.

В изоляции находится 3088 человек.

За минувшие сутки проверено 4269 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 557 тыс. 657.