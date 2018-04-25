За сутки подтверждено 6 новых случаев коронавируса, половина — в Каунасском районе

Nuotrauka lrv.lt

За минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1901, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Три из шести новых случаев коронавируса выявлены в Каунасском уезде, информировал в четверг Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«Три новых случая коронавируса установлены в Каунасском уезде, два — в Вильнюсском, один — в Клайпедском», — сказала BNS директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, два случая в Каунасе установлены на ставшем очагом коронавируса логистической компании Hegelmann Transporte – заболели водитель и инструктор. По словам представителя НЦОЗ, оба заразились в Литве от приехавших из Узбекистана водителей дальних рейсов.

В общей сложности на этом предприятии установлено 19 случаев коронавируса.

В Каунасском уезде коронавирус также установлен у спортивного тренера.

Еще два случая зафиксированы в Вильнюсе. По словам Р. Лингене, об одном из них в среду сообщило предприятие — коронавирус установлен у сотрудника охраны склада Maxima.

Другой случай в Вильнюсе — у сотрудника администрации Вильнюсского аэропорта, не имевшего контактов с пассажирами.

Как сказала Р. Лингене, шестой случай болезни выявлен в Клайпеде — заболела кассир предприятия S. Jurkus ir partneriai.

Сейчас коронавирусом больны 217 человек, 1593 человека выздоровели. В изоляции находится 107 человек.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 67 завозных случаев.

За сутки проверено 3749 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 472 тыс. 804.