За сутки в Литве подтверждены 1169 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждены 1169 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
По иным причинам скончались 9 зараженных.
В целом с начала пандемии в Литве установлено 49 тыс. 393 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 37 тыс. 222 человека, 11 тыс. 595 – выздоровели.
В общем от коронавируса в Литве скончался 409 человек, по иным причинам умерли 167 зараженных.
С начала июня в стране зарегистрированы 524 ввозных случая.
За минувшие сутки был проведен анализ 12 тыс. 184 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 279 тыс. 884.
ИнформацияЛКпосообщению BNS