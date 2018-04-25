За сутки в Литве подтверждены 1169 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек

В общем от коронавируса в Литве скончался 409 человек, по иным причинам умерли 167 зараженных.

С начала июня в стране зарегистрированы 524 ввозных случая.

За минувшие сутки был проведен анализ 12 тыс. 184 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 279 тыс. 884.

ИнформацияЛКпосообщению BNS