За сутки в Литве выявлен 1361 новый случай COVID-19, скончались 25 человек

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За минувшие сутки в Литве подтвержден 1361 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 147 тыс. 997 случаев заражения коронавирусом, 77 тыс. 832 человека выздоровели, 67 тыс. 648 – продолжают болеть.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1950 человек. Департамент статистки отмечает, что в данный момент статистка смертности пересматривается, а представленные цифры основываются на свидетельствах о смерти.

Количество смертей от прочих причин среди зараженных лиц пока не предоставляется.

Как сообщили BNS в департаменте, с понедельника статистика о смертности получается не от Национального центра общественного здоровья, как прежде, а из информационной системы здравоохранения e.sveikata.

Департамент пока не получал информацию о смертях по другим причинам и распределение смертей по округам.

За минувшие сутки было взято 4950 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 657 тыс. 248.