За сутки в Литве выявлено 1232 новых случая COVID-19, скончались 16 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1232 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1864 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены четыре смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.