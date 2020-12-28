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TOP,Новости,Экология и климат

Загрязняющих веществ от Швянтойи до Лиепаи не обнаружено – Orlen Lietuva

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В связи с разливом нефти на принадлежащем компании по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, управляемой польским концерном Orlen, терминале в литовской Бутинге, компания заявила, что не обнаружено загрязняющих веществ на береговом участке от Швянтойи до Лиепаи.

Компания в понедельник во второй половине дня подтвердила, что из-за механического повреждения произошел разлив сырой нефти в акваторию терминала.

«В настоящее время на месте аварии активно работают морские буксиры компании Orlen Lietuva, группа ликвидации последствий аварий, служба охраны компании патрулирует и ведет наблюдение за берегом. Проверен участок побережья от Швянтойи до Лиепаи — загрязняющих веществ не обнаружено», — в своем комментарии для BNS утверждала компания Orlen Lietuva.

Компания сообщила, что разлив остановлен, а точное количество загрязняющих вещество будет известно только после ликвидации аварии.

Компания Orlen Lietuva заявила, что после инцидента немедленно созвала Оперативный центр по экстремальным ситуациям, создала комиссию по расследованию инцидента. По утверждению компании, из-за инцидента ее деятельность не будет остановлена.

По данным Министерства окружающей среды, в море из-за аварии попало около двух тонн загрязняющих веществ, пятно движется в сторону территориальных вод Латвии и в течение трех ближайших суток не достигнет берега. Инцидент расследуют экологи.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд, с тех пор как польская компания Orlen приобрела литовскую компанию Mazeikiu nafta.   

На работающем с 1998 года на терминале в Бутинге в 1999-2008 годах произошли четыре инцидента разного масштаба.

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