«Замороженное Рождество» — шоу для всей семьи 

Впервые в Литве — грандиозная постановка новогоднего музыкального шоу для всей семьи «Замороженное Рождество» от продюсерского центра «Made in Odessa» (Украина).
Это яркое, захватывающее, в своем роде уникальное шоу для всей семьи. Масштабность постановки, невероятные приключения, более 30 персонажей, красочные декорации, 3-D маппинг и визуальные эффекты, яркие костюмы, великолепная музыка, головокружительные акробатические трюки и современная хореография подарят зрителям ощущение праздника.
Бессмертная история мультфильма и сказки Андерсена «Снежная королева» предстанет перед зрителем в абсолютно новом качестве. Продолжение невероятных приключений сестeр Хельги, Эльзы, Анны, их верных друзей Олафа и Свена по мотивам любимого мультфильма.
Нашим героям предстоит попасть в Зачарованный лес, стать свидетелями
многолетнего противостояния народов Эренделла и Нортулндры, встретиться в бою с каменными монстрами, сразиться с духами леса, узнать магическую тайну сестeр, а также попасть в пещеру реки Ахтахалан, которая помнит всe.
На пути к приключениям философ-снеговик Олаф и преданный олень Свен приготовили ряд сюрпризов, которые не только придают захватывающий сюжет постановке, но и прививают любовь к семейным ценностям.
Спектакль удивляет новыми событиями, неожиданными поворотами сюжета и знакомит зрителей с новыми героями.
Программа представления:
— праздничное приветствие зрителей в фойе.
— новогодний сказочный спектакль с участием 35 персонажей.
— фотосессия с героями спектакля.
Вильнюс — 17 декабря, концертный зал Compensa, начало в 15.00. Клайпеда — 19 декабря, концертный зал Švyturio arena, начало в 15.00. Билеты на bilietai.lt.
Продолжительность шоу 1 час 10 минут. Спектакль на русском языке.