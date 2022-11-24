«Замороженное Рождество» — шоу для всей семьи 

Бессмертная история мультфильма и сказки Андерсена «Снежная королева» предстанет перед зрителем в абсолютно новом качестве. Продолжение невероятных приключений сестeр Хельги, Эльзы, Анны, их верных друзей Олафа и Свена по мотивам любимого мультфильма.

Нашим героям предстоит попасть в Зачарованный лес, стать свидетелями

многолетнего противостояния народов Эренделла и Нортулндры, встретиться в бою с каменными монстрами, сразиться с духами леса, узнать магическую тайну сестeр, а также попасть в пещеру реки Ахтахалан, которая помнит всe.

На пути к приключениям философ-снеговик Олаф и преданный олень Свен приготовили ряд сюрпризов, которые не только придают захватывающий сюжет постановке, но и прививают любовь к семейным ценностям.

Спектакль удивляет новыми событиями, неожиданными поворотами сюжета и знакомит зрителей с новыми героями.

Программа представления:

— праздничное приветствие зрителей в фойе.

— новогодний сказочный спектакль с участием 35 персонажей.

— фотосессия с героями спектакля.

Вильнюс — 17 декабря, концертный зал Compensa, начало в 15.00. Клайпеда — 19 декабря, концертный зал Švyturio arena, начало в 15.00. Билеты на bilietai.lt.

Продолжительность шоу 1 час 10 минут. Спектакль на русском языке.