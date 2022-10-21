Защита от интернет-мошенничества

«Это означает, что, даже если пользователь перейдет по ссылке, отправленной мошенниками, ему не будет причинен вред, поскольку вредоносный адрес будет заблокирован и пользователь будет проинформирован об этом», — отметил в пресс-релизе директор Департамента кибернетической обороны НЦКБ Дейвидас Стумбрас.

Защита DNS Firewall — это общедоступная услуга DNS с дополнительной функцией безопасности. Она отличается от обычной системы доменных имен тем, что имеет дополнительную защиту от киберугроз, таких, как поддельные банковские веб-сайты, мошеннические торговые платформы, распространение вредоносного кода и другие вредоносные веб-сайты, подтвержденные НЦКБ.

Инструмент бесплатный, подчеркивается, что система будет блокировать только известные вредоносные веб-адреса, но не будет отслеживать содержимое веб-браузера или каким-либо образом собирать информацию о пользователях.

Ситуации могут возникать на мошеннических сайтах, на зараженных ресурсах или из-за вредоносного программного обеспечения (ПО) на вашем компьютере. При этом мошеннические сайты могут быть очень похожи на настоящие, а ресурс, который еще вчера был безопасен, сегодня может быть заражен.

Вредоносное ПО может перехватывать информацию, которую вы вводите на сайтах, и отправлять ее злоумышленникам. Поэтому мы настоятельно рекомендуем пользоваться антивирусом.

К примеру, вам предлагают заработок в интернете, обещая хорошее вознаграждение за просмотр сайтов или видео, чтение рекламы, заполнение анкет и тестов или написание комментариев на форумах.

Вы соглашаетесь, некоторое время работаете, ваш заработок отображается на экране и постоянно растет. Вскоре вам предлагают получить заработанные деньги, но оказывается, что предварительно надо что-нибудь оплатить. Обычно это небольшая сумма. После платежа вы не получаете обещанных денег, зато ваши платежные данные отправляются мошенникам.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ