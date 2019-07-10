Завершающая срок полномочий президент Литвы поблагодарила кабмин за совместную работу

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила министров правительства во главе с Саулюсом Сквярнялисом за совместную работу и вклад в развитие страны.

По словам главы государства, главными делами этого правительства были реорганизация государственных предприятий, повышение прозрачности управления ими, обеспечение финансирования обороны, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Д. Грибаускайте сказала, что, не раз налагая вето на принятые сеймом законы, она опиралась на мнение и аргументы правительства.

«Совпадение точки зрения нередко было полезно для государства и интересов его жителей», – говорится в сообщении.

Глава государства пожелала работать так, чтобы люди ощущали, что есть кому взять на себя ответственность.

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент с 2009 года работала с тремя правительствами – Андрюса Кубилюса, Альгирдаса Буткявичюса и С. Сквярнялиса.

Срок полномочий Д. Грибаускайте истечет в пятницу, новым президентом станет экономист Гитанас Науседа.