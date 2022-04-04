Зеленский: Россия хочет захватить всю Восточную и Южную Украину

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Россия хочет захватить и Донбасс, и юг Украины, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, распространенном в субботу вечером. Вооруженные силы Украины оказывают ожесточенное сопротивление и добиваются успеха, однако до сих пор не располагают достаточным количеством зенитных и противоракетных систем. По его мнению, подвела вся мировая структура безопасности.

Украинский президент высоко оценил действия украинских сил, защищающих Мариуполь, портовый город, расположенный на юге Украины. Он подчеркнул, что их сопротивление позволяет другим городам и районам выиграть драгоценное время и подготовиться к обороне. Украинские силы восстановили контроль над многими оккупированными населенными пунктами в Киевской и Харьковской областях. Ситуация осложняется тем, что западные страны не предоставили Украине достаточное количество противоракетных систем или боевых самолетов, — подчеркнул глава украинского государства. «Мы не должны возлагать напрасных надежд на то, что враг просто покинет нашу страну. Мир мы можем завоевать только в тяжелых боях и параллельно в результате переговоров и ежедневной напряженной работы» — сказал президент Владимир Зеленский, которого цитирует агентство «Укринформ».