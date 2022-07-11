Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах

Самым громким стал случай, когда он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев. Правда, впоследствии Мельник решил извиниться и пообещал сделать это при встрече с политиком.

Также Мельник выступил в защиту Степана Бандеры, заявив, что «нет никаких доказательств того, что „бандеровцы“ убили сотни тысяч евреев». «Это нарратив, который до сих пор продвигают русские. Он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле», — отметил он.

Израильский посол в Германии назвал высказывания Мельника «искажением исторических фактов, преуменьшением трагедии Холокоста и оскорблением памяти убитых Бандерой и его людьми». Их также осудило немецкое правительство в лице уполномоченного по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна. В Киеве от слов посла открестились, подчеркнув, что это не официальная позиция, а его личное мнение.

Несмотря на эти и другие скандалы, 4 июля немецкая газета Bild сообщила, что Мельника ждет повышение, а именно — должность замглавы МИД Украины.