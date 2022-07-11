Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Германии Андрея Мельника, известного рядом скандальных заявлений. Также были уволены послы в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Указ опубликован на сайте главы государства.
Мельник находится в Берлине уже 8 лет, хотя обычно послы остаются на должности не более четырех, и является одним из «ястребов» украинской дипломатии. При этом он запомнился крайне резкими высказываниями в адрес немецких властей, обычно недопустимых для послов в стране своего пребывания.
Самым громким стал случай, когда он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев. Правда, впоследствии Мельник решил извиниться и пообещал сделать это при встрече с политиком.
Также Мельник выступил в защиту Степана Бандеры, заявив, что «нет никаких доказательств того, что „бандеровцы“ убили сотни тысяч евреев». «Это нарратив, который до сих пор продвигают русские. Он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле», — отметил он.
Израильский посол в Германии назвал высказывания Мельника «искажением исторических фактов, преуменьшением трагедии Холокоста и оскорблением памяти убитых Бандерой и его людьми». Их также осудило немецкое правительство в лице уполномоченного по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна. В Киеве от слов посла открестились, подчеркнув, что это не официальная позиция, а его личное мнение.
Несмотря на эти и другие скандалы, 4 июля немецкая газета Bild сообщила, что Мельника ждет повышение, а именно — должность замглавы МИД Украины.freecity.lv