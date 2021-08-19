Зеленский заявил, что к 2035 году Украина построит большой флот

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году на Украине планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота. Об этом в четверг сообщил офис главы государства, передает ТАСС.

«Что касается нашего военно-морского флота, сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности, он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — сказал Зеленский.

Он отметил, что в стране создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз. «Первой строится [военно-морская база] в Бердянске [юг Запорожской области]. Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании», — сказал президент, добавив, что коснется этой темы во время визита в США в конце августа.